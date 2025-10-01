Компенсація Дата-сайентист in Greater Toronto Area у CIBC варіюється від CA$99.7K за year для Data Scientist I до CA$122K за year для Senior Data Scientist. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Toronto Area становить CA$112K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CIBC. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включені посадиПодати нову посаду