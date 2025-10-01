Каталог компаній
CIBC
CIBC Дата-сайентист Зарплати в Greater Toronto Area

Компенсація Дата-сайентист in Greater Toronto Area у CIBC варіюється від CA$99.7K за year для Data Scientist I до CA$122K за year для Senior Data Scientist. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Toronto Area становить CA$112K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CIBC. Останнє оновлення: 10/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в CIBC?

Включені посади

Кількісний дослідник

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Дата-сайентист at CIBC in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$139,189. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CIBC for the Дата-сайентист role in Greater Toronto Area is CA$112,419.

Схожі компанії

