CI&T Зарплати

Зарплата CI&T варіюється від $17,078 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $121,295 для Менеджер з продуктового дизайну на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників CI&T. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $26.6K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Інженер даних

Архітектор рішень
Median $33.9K
Аналітик даних
$20.2K

Дата-сайентист
$17.1K
Управління персоналом
$95.1K
Менеджер з продуктового дизайну
$121K
Продукт-менеджер
$42.2K
Проєктний менеджер
$42K
Рекрутер
$22.6K
Поширені запитання

Самая высокооплачиваемая позиция в CI&T — Менеджер з продуктового дизайну at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $121,295. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CI&T составляет $33,892.

