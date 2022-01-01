CI&T Зарплати

Зарплата CI&T варіюється від $17,078 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $121,295 для Менеджер з продуктового дизайну на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників CI&T . Останнє оновлення: 9/11/2025