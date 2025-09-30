Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Moscow Metro Area у Cian становить RUB 4.19M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cian. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Cian
Web Developer
Moscow, MC, Russia
Загалом за рік
RUB 4.19M
Рівень
Midle
Базова зарплата
RUB 4.19M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
14 Роки
Які кар'єрні рівні в Cian?

RUB 13.29M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at Cian in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 5,714,329. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cian for the Інженер-програміст role in Moscow Metro Area is RUB 4,142,499.

