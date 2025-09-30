Каталог компаній
Cian
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Дата-сайентист

  • Всі зарплати Дата-сайентист

  • Moscow Metro Area

Cian Дата-сайентист Зарплати в Moscow Metro Area

Медіанний пакет компенсації Дата-сайентист in Moscow Metro Area у Cian становить RUB 4.63M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cian. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Cian
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Загалом за рік
RUB 4.63M
Рівень
Senior MLE
Базова зарплата
RUB 4.63M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Cian?

RUB 13.29M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на RUB 2.49M+ (іноді RUB 24.91M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Дата-сайентист пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Cian in Moscow Metro AreaДата-сайентист职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬RUB 5,896,378。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Cian in Moscow Metro AreaДата-сайентист职位的年度总薪酬中位数为RUB 4,627,225。

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Cian

Схожі компанії

  • LinkedIn
  • Apple
  • Snap
  • SoFi
  • Pinterest
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси