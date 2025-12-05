Каталог компаній
CI Global Asset Management
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Дейта-аналітик

  • Всі зарплати Дейта-аналітик

CI Global Asset Management Дейта-аналітик Зарплати

Середня загальна компенсація Дейта-аналітик in Canada у CI Global Asset Management варіюється від CA$84.9K до CA$119K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CI Global Asset Management. Останнє оновлення: 12/5/2025

Середня загальна компенсація

$66.7K - $80.8K
Canada
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$61.5K$66.7K$80.8K$86K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 2 більше Дейта-аналітик заявок в CI Global Asset Management щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Внести дані
Які кар'єрні рівні в CI Global Asset Management?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Дейта-аналітик пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-аналітик в CI Global Asset Management in Canada складає річну загальну компенсацію CA$118,710. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CI Global Asset Management для позиції Дейта-аналітик in Canada складає CA$84,939.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для CI Global Asset Management

Схожі компанії

  • SoFi
  • LinkedIn
  • Netflix
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ci-global-asset-management/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.