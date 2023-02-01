Каталог компаній
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Зарплати

Зарплата Church of Jesus Christ of Latter-day Saints варіюється від $13,431 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $124,320 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $124K
Адміністративний асистент
$13.4K
Обслуговування клієнтів
$56.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
IT-спеціаліст
$45.5K
Аналітик з кібербезпеки
$75.6K
UX-дослідник
$98.5K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Church of Jesus Christ of Latter-day Saints - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $124,320. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Church of Jesus Christ of Latter-day Saints складає $65,950.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Схожі компанії

  • Lyft
  • Flipkart
  • Microsoft
  • Google
  • SoFi
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси