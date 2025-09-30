Компенсація Актуарій in Philadelphia Area у Chubb становить $79.3K за year для Actuarial Trainee. Медіанний yearний пакет компенсації in Philadelphia Area становить $142K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Chubb. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***