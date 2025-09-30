Каталог компаній
Chubb
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Актуарій

  • Всі зарплати Актуарій

  • New York City Area

Chubb Актуарій Зарплати в New York City Area

Компенсація Актуарій in New York City Area у Chubb варіюється від $141K за year для Senior Actuarial Analyst до $319K за year для VP. Медіанний yearний пакет компенсації in New York City Area становить $155K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Chubb. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
Переглянути 6 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані
Які кар'єрні рівні в Chubb?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Актуарій пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Актуарій at Chubb in New York City Area sits at a yearly total compensation of $337,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the Актуарій role in New York City Area is $127,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Chubb

Схожі компанії

  • MarketAxess
  • eHealth
  • Lemonade
  • Xometry
  • Citi
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси