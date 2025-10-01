Каталог компаній
Choice Hotels
Choice Hotels Інженер-програміст Зарплати в Phoenix Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Phoenix Area у Choice Hotels становить $105K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Choice Hotels. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Choice Hotels
Software Engineer
Scottsdale, AZ
Загалом за рік
$105K
Рівень
2
Базова зарплата
$105K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Choice Hotels?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Choice Hotels in Phoenix Area складає річну загальну компенсацію $130,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Choice Hotels для позиції Інженер-програміст in Phoenix Area складає $105,000.

Інші ресурси