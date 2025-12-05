Каталог компаній
China Telecom
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Проєкт-менеджер

  • Всі зарплати Проєкт-менеджер

China Telecom Проєкт-менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Проєкт-менеджер in Singapore у China Telecom варіюється від SGD 73.2K до SGD 102K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації China Telecom. Останнє оновлення: 12/5/2025

Середня загальна компенсація

$61.5K - $74.5K
Singapore
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$56.7K$61.5K$74.5K$79.2K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 2 більше Проєкт-менеджер заявок в China Telecom щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Внести дані
Які кар'єрні рівні в China Telecom?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Проєкт-менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєкт-менеджер в China Telecom in Singapore складає річну загальну компенсацію SGD 102,306. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в China Telecom для позиції Проєкт-менеджер in Singapore складає SGD 73,202.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для China Telecom

Схожі компанії

  • Amazon
  • Intuit
  • SoFi
  • Google
  • Coinbase
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/china-telecom/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.