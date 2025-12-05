Каталог компаній
China Telecom
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Бізнес-аналітик

  • Всі зарплати Бізнес-аналітик

China Telecom Бізнес-аналітик Зарплати

Середня загальна компенсація Бізнес-аналітик in Hong Kong (SAR) у China Telecom варіюється від HK$548K до HK$795K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації China Telecom. Останнє оновлення: 12/5/2025

Середня загальна компенсація

$79.5K - $92.3K
Hong Kong (SAR)
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$70.1K$79.5K$92.3K$102K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Бізнес-аналітик заявок в China Telecom щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Внести дані
Які кар'єрні рівні в China Telecom?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Бізнес-аналітик пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-аналітик в China Telecom in Hong Kong (SAR) складає річну загальну компенсацію HK$794,803. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в China Telecom для позиції Бізнес-аналітик in Hong Kong (SAR) складає HK$547,679.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для China Telecom

Схожі компанії

  • Netflix
  • Stripe
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Intuit
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/china-telecom/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.