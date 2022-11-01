Каталог компаній
Chess.com
Chess.com Зарплати

Зарплата Chess.com варіюється від $53,443 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $120,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Chess.com. Останнє оновлення: 11/14/2025

Інженер-програміст
Median $120K
Бізнес-аналітик
$53.4K
Маркетинг
$106K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Chess.com - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $120,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Chess.com складає $105,840.

