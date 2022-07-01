Каталог компаній
Cherre
Cherre Зарплати

Зарплата Cherre варіюється від $85,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $201,488 для Рекрутер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Cherre. Останнє оновлення: 9/7/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $85K

Інженер даних

Продукт-менеджер
Median $140K
Дата-сайентист
$118K

Рекрутер
$201K
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Cherre je Рекрутер at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $201,488. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cherre je $128,800.

