Середня загальна компенсація Інженер-будівельник in United States у Chen Moore and Associates варіюється від $67.2K до $94K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Chen Moore and Associates. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$72.7K - $84.5K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$67.2K$72.7K$84.5K$94K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Chen Moore and Associates?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-будівельник в Chen Moore and Associates in United States складає річну загальну компенсацію $94,010. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Chen Moore and Associates для позиції Інженер-будівельник in United States складає $67,150.

