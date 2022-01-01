Checkmarx Зарплати

Зарплата Checkmarx варіюється від $117,476 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $238,800 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Checkmarx . Останнє оновлення: 9/6/2025