Каталог компаній
Checkmarx
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Checkmarx Зарплати

Зарплата Checkmarx варіюється від $117,476 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $238,800 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Checkmarx. Останнє оновлення: 9/6/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $118K
Маркетинг
$214K
Продукт-менеджер
$117K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Продажі
$239K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$135K
Архітектор рішень
$213K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Checkmarx - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $238,800. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Checkmarx складає $173,938.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Checkmarx

Схожі компанії

  • Roblox
  • Tesla
  • PayPal
  • Amazon
  • Airbnb
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси