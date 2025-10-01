Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Менеджмент-консультант in Northern Virginia Washington DC у Chartis Group становить $198K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Chartis Group. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Chartis Group
Management Consultant
Washington, DC
Загалом за рік
$198K
Рівень
-
Базова зарплата
$165K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$33K
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Chartis Group?

$160K

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Менеджмент-консультант at Chartis Group in Northern Virginia Washington DC sits at a yearly total compensation of $224,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chartis Group for the Менеджмент-консультант role in Northern Virginia Washington DC is $198,000.

