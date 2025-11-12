Компенсація Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення in United States у Charles Schwab варіюється від $94.5K за year для 54 до $140K за year для 58. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $132K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Charles Schwab. Останнє оновлення: 11/12/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
54
$94.5K
$91K
$0
$3.5K
55
$105K
$100K
$100
$4.6K
56
$136K
$130K
$1.9K
$5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Charles Schwab RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)