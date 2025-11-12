Charles Schwab Full-Stack інженер програмного забезпечення Зарплати

Компенсація Full-Stack інженер програмного забезпечення in United States у Charles Schwab варіюється від $91.1K за year для 54 до $163K за year для 58. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $120K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Charles Schwab. Останнє оновлення: 11/12/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції ( /yr ) Бонус 54 Software Developer I ( Початковий рівень ) $91.1K $86.7K $114 $4.2K 55 Software Developer II $115K $106K $0 $8.4K 56 Software Developer III $129K $122K $0 $7.4K 57 Software Developer IV $161K $143K $0 $17.1K Переглянути 4 Більше рівнів

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Charles Schwab RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 4th - РІК ( 25.00 % щорічно )

