Середня загальна компенсація Венчурний капіталіст in United States у Charles River Associates варіюється від $75.6K до $105K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Charles River Associates. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня загальна компенсація

$81K - $95.4K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$75.6K$81K$95.4K$105K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Charles River Associates?

Включені посади

Асоціат

Аналітик

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Венчурний капіталіст в Charles River Associates in United States складає річну загальну компенсацію $105,300. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Charles River Associates для позиції Венчурний капіталіст in United States складає $75,600.

