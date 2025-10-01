Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater London Area у Chainlink Labs становить £134K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Chainlink Labs. Останнє оновлення: 10/1/2025
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
РІК 1
20%
РІК 2
20%
РІК 3
20%
РІК 4
20%
РІК 5
У Chainlink Labs Options підлягають 5-річному графіку вестингу:
20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 2nd-РІК (5.00% щоквартально)
20% передається у 3rd-РІК (5.00% щоквартально)
20% передається у 4th-РІК (5.00% щоквартально)
20% передається у 5th-РІК (5.00% щоквартально)