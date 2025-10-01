Каталог компаній
Chainlink Labs
  • Greater London Area

Chainlink Labs Інженер-програміст Зарплати в Greater London Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater London Area у Chainlink Labs становить £134K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Chainlink Labs. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Загалом за рік
£134K
Рівень
L3
Базова зарплата
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Бонус
£0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Chainlink Labs?

£121K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

20%

РІК 1

20%

РІК 2

20%

РІК 3

20%

РІК 4

20%

РІК 5

Тип Акцій
Options

У Chainlink Labs Options підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 2nd-РІК (5.00% щоквартально)

  • 20% передається у 3rd-РІК (5.00% щоквартально)

  • 20% передається у 4th-РІК (5.00% щоквартально)

  • 20% передається у 5th-РІК (5.00% щоквартально)



Поширені запитання

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Інженер-програміст u Chainlink Labs in Greater London Area ima godišnju ukupnu naknadu od £215,250. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Chainlink Labs za ulogu Інженер-програміст in Greater London Area je £123,098.

