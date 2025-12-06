Каталог компаній
Chainlink Labs
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
  • Зарплати
  • Рекрутер

  • Всі зарплати Рекрутер

Chainlink Labs Рекрутер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Рекрутер in United States у Chainlink Labs становить $115K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Chainlink Labs. Останнє оновлення: 12/6/2025

Медіанний пакет
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
Загалом за рік
$115K
Рівень
L3
Базова зарплата
$115K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Chainlink Labs?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

20%

РІК 1

20%

РІК 2

20%

РІК 3

20%

РІК 4

20%

РІК 5

Тип Акцій
Options

У Chainlink Labs Options підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 2nd-РІК (5.00% щоквартально)

  • 20% передається у 3rd-РІК (5.00% щоквартально)

  • 20% передається у 4th-РІК (5.00% щоквартально)

  • 20% передається у 5th-РІК (5.00% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Рекрутер в Chainlink Labs in United States складає річну загальну компенсацію $162,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Chainlink Labs для позиції Рекрутер in United States складає $107,500.

Інші ресурси

