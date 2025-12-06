Каталог компаній
Chainlink Labs
Chainlink Labs Дейта-сайентист Зарплати

Середня загальна компенсація Дейта-сайентист in China у Chainlink Labs варіюється від CN¥818K до CN¥1.14M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Chainlink Labs. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня загальна компенсація

$123K - $145K
China
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$115K$123K$145K$160K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

20%

РІК 1

20%

РІК 2

20%

РІК 3

20%

РІК 4

20%

РІК 5

Тип Акцій
Options

У Chainlink Labs Options підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 2nd-РІК (5.00% щоквартально)

  • 20% передається у 3rd-РІК (5.00% щоквартально)

  • 20% передається у 4th-РІК (5.00% щоквартально)

  • 20% передається у 5th-РІК (5.00% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Chainlink Labs in China складає річну загальну компенсацію CN¥1,139,497. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Chainlink Labs для позиції Дейта-сайентист in China складає CN¥818,101.

Інші ресурси

