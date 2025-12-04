Каталог компаній
Chainalysis
Chainalysis Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у Chainalysis варіюється від $197K за year для SWE II до $265K за year для Staff SWE. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $242K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Chainalysis. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
SWE I
(Початковий рівень)
$ --
$ --
$ --
$ --
SWE II
$197K
$170K
$6.3K
$20.8K
Senior SWE
$250K
$200K
$34.8K
$15.8K
Staff SWE
$265K
$216K
$22.5K
$26K
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Chainalysis Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Chainalysis in United States складає річну загальну компенсацію $299,885. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Chainalysis для позиції Інженер-програміст in United States складає $238,000.

Інші ресурси

