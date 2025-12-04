Каталог компаній
Chainalysis
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Рекрутер

  • Всі зарплати Рекрутер

Chainalysis Рекрутер Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Chainalysis. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$167K - $194K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$148K$167K$194K$214K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 1 більше Рекрутер заявок в Chainalysis щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Chainalysis Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Рекрутер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Рекрутер в Chainalysis in United States складає річну загальну компенсацію $214,200. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Chainalysis для позиції Рекрутер in United States складає $147,600.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Chainalysis

Схожі компанії

  • Docker
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainalysis/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.