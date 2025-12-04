Каталог компаній
Chainalysis
Chainalysis Продакт-менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продакт-менеджер in United States у Chainalysis становить $206K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Chainalysis. Останнє оновлення: 12/4/2025

Медіанний пакет
company icon
Chainalysis
Senior Product Manager
New York, NY
Загалом за рік
$206K
Рівень
Senior
Базова зарплата
$186K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$20K
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
9 Роки
Які кар'єрні рівні в Chainalysis?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Chainalysis Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-менеджер в Chainalysis in United States складає річну загальну компенсацію $436,200. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Chainalysis для позиції Продакт-менеджер in United States складає $212,000.

Інші ресурси

