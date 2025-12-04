Каталог компаній
Chainalysis
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Дейта-сайентист

  • Всі зарплати Дейта-сайентист

Chainalysis Дейта-сайентист Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Chainalysis. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$158K - $180K
Denmark
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$140K$158K$180K$199K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 1 більше Дейта-сайентист заявок в Chainalysis щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Chainalysis Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Дейта-сайентист пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Chainalysis in Denmark складає річну загальну компенсацію DKK 1,284,220. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Chainalysis для позиції Дейта-сайентист in Denmark складає DKK 903,307.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Chainalysis

Схожі компанії

  • Docker
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainalysis/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.