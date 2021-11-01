Chainalysis Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат Chainalysis коливається від $143,068 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $310,896 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Chainalysis. Останнє оновлення: 8/17/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $160K
Менеджер продукту
Median $211K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $290K

Адміністративний асистент
$286K
Науковець даних
$162K
Людські ресурси
$279K
Маркетинг
$178K
Дизайнер продукту
$143K
Рекрутер
$162K
Продажі
$311K
Архітектор рішень
$199K

Архітектор даних

Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Chainalysis Гранти на акції/капітал підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Chainalysis, є Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $310,896. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Chainalysis, становить $199,000.

Інші ресурси