Довідник компаній
CGS
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

CGS Зарплати

Діапазон зарплат CGS коливається від $33,690 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $196,980 для Технічний менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CGS. Останнє оновлення: 8/17/2025

$160K

Обслуговування клієнтів
$34.7K
Людські ресурси
$33.7K
Продажі
$55.5K

Інженер-програміст
$62.1K
Технічний менеджер програми
$197K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в CGS, є Технічний менеджер програми at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $196,980. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в CGS, становить $55,497.

