Компенсація Архітектор рішень in Canada у CGI становить CA$141K за year для Solution Architect. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$142K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CGI. Останнє оновлення: 12/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect
$102K
$102K
$0
$555
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
