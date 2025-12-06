Каталог компаній
CGI
  • Зарплати
  • Архітектор рішень

  • Всі зарплати Архітектор рішень

CGI Архітектор рішень Зарплати

Компенсація Архітектор рішень in Canada у CGI становить CA$141K за year для Solution Architect. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$142K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CGI. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect
$102K
$102K
$0
$555
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в CGI?

Включені посади

Хмарний архітектор

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Архітектор рішень в CGI in Canada складає річну загальну компенсацію CA$163,821. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CGI для позиції Архітектор рішень in Canada складає CA$142,411.

Інші ресурси

