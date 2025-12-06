Каталог компаній
CGI
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Продажі

  • Всі зарплати Продажі

CGI Продажі Зарплати

Середня загальна компенсація Продажі in Canada у CGI варіюється від CA$205K до CA$286K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CGI. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня загальна компенсація

$161K - $187K
Canada
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$149K$161K$187K$208K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Продажі заявок в CGI щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Внести дані
Які кар'єрні рівні в CGI?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Продажі пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продажі в CGI in Canada складає річну загальну компенсацію CA$286,344. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CGI для позиції Продажі in Canada складає CA$204,531.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для CGI

Схожі компанії

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.