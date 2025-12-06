Компенсація Проєкт-менеджер in Canada у CGI варіюється від CA$93.6K за year для Project Manager до CA$113K за year для Senior Project Manager. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$98.7K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CGI. Останнє оновлення: 12/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Project Manager
$68.1K
$65.3K
$1.9K
$934
Senior Project Manager
$81.9K
$80.5K
$816
$556
Lead Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
