Каталог компаній
CGI
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Проєкт-менеджер

  • Всі зарплати Проєкт-менеджер

CGI Проєкт-менеджер Зарплати

Компенсація Проєкт-менеджер in Canada у CGI варіюється від CA$93.6K за year для Project Manager до CA$113K за year для Senior Project Manager. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$98.7K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CGI. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Project Manager
$68.1K
$65.3K
$1.9K
$934
Senior Project Manager
$81.9K
$80.5K
$816
$556
Lead Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані
Які кар'єрні рівні в CGI?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Проєкт-менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєкт-менеджер в CGI in Canada складає річну загальну компенсацію CA$128,107. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CGI для позиції Проєкт-менеджер in Canada складає CA$96,226.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для CGI

Схожі компанії

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.