Каталог компаній
CGG
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Менеджер інженерів-програмістів

  • Всі зарплати Менеджер інженерів-програмістів

CGG Менеджер інженерів-програмістів Зарплати

Середня загальна компенсація Менеджер інженерів-програмістів in Canada у CGG варіюється від CA$112K до CA$163K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CGG. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$93.2K - $106K
Canada
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$81.2K$93.2K$106K$118K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Менеджер інженерів-програмістів заявок в CGG щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Внести дані
Які кар'єрні рівні в CGG?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Менеджер інженерів-програмістів пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в CGG in Canada складає річну загальну компенсацію CA$163,343. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CGG для позиції Менеджер інженерів-програмістів in Canada складає CA$112,126.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для CGG

Схожі компанії

  • Wipro
  • Ciena
  • KBR
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgg/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.