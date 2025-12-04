Каталог компаній
CGG
CGG Геологічний інженер Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CGG. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$46.9K - $55.6K
United Kingdom
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$43.3K$46.9K$55.6K$59.2K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в CGG?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Геологічний інженер в CGG in Canada складає річну загальну компенсацію £44,056. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CGG для позиції Геологічний інженер in Canada складає £32,180.

