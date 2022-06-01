CGG Зарплати

Діапазон зарплат CGG коливається від $65,631 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $99,735 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CGG . Останнє оновлення: 8/17/2025