Довідник компаній
CGG
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

CGG Зарплати

Діапазон зарплат CGG коливається від $65,631 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $99,735 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CGG. Останнє оновлення: 8/17/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $68.3K
Аналітик даних
$86.6K
Науковець даних
$65.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Інженер-геолог
$69.7K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$99.7K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в CGG, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $99,735. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в CGG, становить $69,650.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для CGG

Пов'язані компанії

  • Wipro
  • Ciena
  • KBR
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси