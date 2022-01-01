Довідник компаній
CFGI
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

CFGI Зарплати

Діапазон зарплат CFGI коливається від $84,575 у загальній компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому кінці до $131,340 для Консультант з менеджменту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CFGI. Останнє оновлення: 8/17/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Бухгалтер
$114K
Фінансовий аналітик
$84.6K
Консультант з менеджменту
$131K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di CFGI ialah Консультант з менеджменту at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $131,340. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di CFGI ialah $114,240.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для CFGI

Пов'язані компанії

  • Tiger Analytics
  • Cogito
  • BCG
  • Expedition Tech
  • Apptio
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси