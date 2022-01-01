CFGI Зарплати

Діапазон зарплат CFGI коливається від $84,575 у загальній компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому кінці до $131,340 для Консультант з менеджменту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CFGI . Останнє оновлення: 8/17/2025