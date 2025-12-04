Каталог компаній
CEVA
CEVA Апаратний інженер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Апаратний інженер in Israel у CEVA становить ₪581K за year. Останнє оновлення: 12/4/2025

Медіанний пакет
company icon
CEVA
SOC Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Загалом за рік
$173K
Рівень
L3
Базова зарплата
$131K
Stock (/yr)
$20K
Бонус
$21.3K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в CEVA?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Апаратний інженер в CEVA in Israel складає річну загальну компенсацію ₪793,240. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CEVA для позиції Апаратний інженер in Israel складає ₪579,400.

Інші ресурси

