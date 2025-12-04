Каталог компаній
Cervello
Cervello Програм-менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Програм-менеджер in United States у Cervello варіюється від $201K до $286K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cervello. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$227K - $259K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$201K$227K$259K$286K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Cervello?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Програм-менеджер в Cervello in United States складає річну загальну компенсацію $285,560. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cervello для позиції Програм-менеджер in United States складає $200,860.

Інші ресурси

