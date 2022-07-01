Довідник компаній
Cervello
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Cervello Зарплати

Діапазон зарплат Cervello коливається від $90,450 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $243,210 для Менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Cervello. Останнє оновлення: 8/17/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Менеджер програми
$243K
Менеджер проекту
$148K
Інженер-програміст
$90.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Cervello, є Менеджер програми at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $243,210. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Cervello, становить $148,255.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Cervello

Пов'язані компанії

  • Mendix
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Huntress
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси