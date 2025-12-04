Каталог компаній
Certn
Середня загальна компенсація Кадрові ресурси in Canada у Certn варіюється від CA$70.6K до CA$96.7K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Certn. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$55.4K - $65.8K
Canada
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$51.1K$55.4K$65.8K$70K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Certn Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Кадрові ресурси в Certn in Canada складає річну загальну компенсацію CA$96,695. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Certn для позиції Кадрові ресурси in Canada складає CA$70,629.

Інші ресурси

