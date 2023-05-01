Certn Зарплати

Діапазон зарплат Certn коливається від $60,581 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $123,533 для Інформаційний технолог (ІТ) на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Certn . Останнє оновлення: 8/17/2025