Довідник компаній
Certn
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Certn Зарплати

Діапазон зарплат Certn коливається від $60,581 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $123,533 для Інформаційний технолог (ІТ) на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Certn. Останнє оновлення: 8/17/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $91.5K
Людські ресурси
$60.6K
Інформаційний технолог (ІТ)
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Certn Гранти на акції/капітал підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Маєте питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Часті запитання

Korkeimmin palkattu rooli Certn:ssa on Інформаційний технолог (ІТ) at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $123,533. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Certn:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $91,493.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Certn

Пов'язані компанії

  • Dropbox
  • Pinterest
  • Facebook
  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси