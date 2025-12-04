Каталог компаній
CertiK
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

CertiK Інженер-програміст Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CertiK. Останнє оновлення: 12/4/2025

Нам потрібно лише 4 більше Інженер-програміст заявок в CertiK щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Внести дані
Які кар'єрні рівні в CertiK?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в CertiK in United States складає річну загальну компенсацію $303,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CertiK для позиції Інженер-програміст in United States складає $175,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для CertiK

Схожі компанії

  • Apple
  • Databricks
  • Lyft
  • Dropbox
  • Tesla
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certik/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.