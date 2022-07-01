CertiK Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат CertiK коливається від $102,000 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $653,250 для Менеджер проекту на верхньому кінці.

$160K

Інженер-програміст
Median $160K

Повнофункціональний інженер-програміст

Науковець даних
Median $102K
Менеджер з науки даних
$209K

Дизайнер продукту
$146K
Менеджер продукту
$219K
Менеджер проекту
$653K
Аналітик кібербезпеки
$175K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$624K
Часті запитання

