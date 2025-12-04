Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Продажі in United Kingdom у Certify становить £190K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Certify. Останнє оновлення: 12/4/2025

Медіанний пакет
company icon
Certify
Enterprise Sales Executive
London, EN, United Kingdom
Загалом за рік
$127K
Рівень
-
Базова зарплата
$127K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
11 Роки
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Найвищий пакет оплати для позиції Продажі в Certify in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £101,441. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Certify для позиції Продажі in United Kingdom складає £94,819.

