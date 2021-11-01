Certify Зарплати

Діапазон зарплат Certify коливається від $51,618 у загальній компенсації на рік для Операції з обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $252,461 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Certify . Останнє оновлення: 8/17/2025