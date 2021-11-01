Довідник компаній
Certify
Certify Зарплати

Діапазон зарплат Certify коливається від $51,618 у загальній компенсації на рік для Операції з обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $252,461 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Certify. Останнє оновлення: 8/17/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $97.7K
Менеджер продукту
Median $170K
Бізнес-аналітик
$121K

Обслуговування клієнтів
$51.7K
Операції з обслуговування клієнтів
$51.6K
Науковець даних
$159K
Операційний маркетинг
$99.5K
Дизайнер продукту
$106K
Продажі
$252K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$226K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Certify, є Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $252,461. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Certify, становить $113,063.

Інші ресурси