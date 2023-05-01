Certa Зарплати

Діапазон зарплат Certa коливається від $17,488 у загальній компенсації на рік для Менеджер з розробки програмного забезпечення на нижньому кінці до $144,720 для Менеджер проекту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Certa . Останнє оновлення: 8/17/2025