CERN
CERN Інженер-механік Зарплати

Середня загальна компенсація Інженер-механік in Switzerland у CERN варіюється від CHF 54.3K до CHF 77.1K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CERN. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$76.2K - $90.3K
Switzerland
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$67.1K$76.2K$90.3K$95.3K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в CERN?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-механік в CERN in Switzerland складає річну загальну компенсацію CHF 77,081. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CERN для позиції Інженер-механік in Switzerland складає CHF 54,292.

