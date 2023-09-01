CERN Зарплати

Діапазон зарплат CERN коливається від $47,822 у загальній компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому кінці до $114,875 для Інженер з апаратного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CERN . Останнє оновлення: 8/17/2025