CERN
CERN Зарплати

Діапазон зарплат CERN коливається від $47,822 у загальній компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому кінці до $114,875 для Інженер з апаратного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CERN. Останнє оновлення: 8/17/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $89.1K

Повнофункціональний інженер-програміст

Бекенд-інженер

Науковий дослідник

Науковець даних
Median $76.6K
Адміністративний асистент
$47.8K

Інженер з апаратного забезпечення
$115K
Інформаційний технолог (ІТ)
$92.2K
Інженер-механік
$83.3K
