Ceridian Зарплати

Діапазон зарплат Ceridian коливається від $52,260 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $279,390 для Людські ресурси на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Ceridian. Останнє оновлення: 8/17/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер з забезпечення якості

Дизайнер продукту
Median $92K
Обслуговування клієнтів
$52.3K

Людські ресурси
$279K
Маркетинг
$137K
Менеджер з дизайну продукту
$106K
Менеджер продукту
$67.4K
Менеджер проекту
$82.6K
Рекрутер
$68.6K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$111K
Архітектор рішень
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Технічний менеджер програми
$101K
Графік вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип акції
RSU

У Ceridian RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% нараховується в 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% нараховується в 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% нараховується в 3rd-РІК (33.30% щорічно)

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Ceridian, є Людські ресурси at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $279,390. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Ceridian, становить $92,000.

