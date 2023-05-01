Ceribell Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат Ceribell коливається від $111,720 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $401,849 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Ceribell. Останнє оновлення: 8/17/2025

$160K

Менеджер з науки даних
$248K
Людські ресурси
$112K
Менеджер продукту
$226K

Рекрутер
$139K
Інженер-програміст
$402K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Ceribell, — это Інженер-програміст at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $401,849. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Ceribell, составляет $225,623.

