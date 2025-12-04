Каталог компаній
Cerence
Cerence Програм-менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Програм-менеджер in Taiwan у Cerence варіюється від NT$1.67M до NT$2.28M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cerence. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$58.4K - $70.5K
Taiwan
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$54.5K$58.4K$70.5K$74.4K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Cerence?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Програм-менеджер в Cerence in Taiwan складає річну загальну компенсацію NT$2,278,250. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cerence для позиції Програм-менеджер in Taiwan складає NT$1,669,407.

Інші ресурси

